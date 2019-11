Kerr Kriisa kerkis Rytase vastu meeskonna resultatiivseimaks, kuid koduklubi sai neljanda järjestikuse kaotuse

Võõrustajad võitsid avaveerandi 26:15 ning poolajaks oli nende edu 40:31. Kolmanda veerandiga aga kasvatati edu juba 21-punktiliseks, mis tähendas, et viimane veerand oli juba vormistamise küsimus.

Külaliste poolelt tegi korraliku mängu 18-aastane Kerr Kriisa, kes mäletatavasti hooaja lõpuni Kaunase Žalgirisest Prienai ridadesse laenule saadeti. Kriisa viskas meeskonna ühe resultatiivseimana 12 punkti, tabades kaheseid kolmest kaks ja kolmeseid kahest kaks. Pea 19 minutit väljakul veetnud eestlase arvele jäi veel 6 resultatiivset söötu, kuid samas ka 4 pallikaotust. Lisaks Kriisale jõudis 12 punktini veel Karolis Gušcikas. Mullu Tartu Ülikooli eest mänginud Arnas Velicka tõi 9 silma.

Võitjate resultatiivseim oli üleplatsimeheks kerkinud Dovis Bičkauskis 16 silmaga. Marek Blaževič panustas võitu 15 punkti.

Prienaile oli see neljandaks järjestikuses kaotuseks. Nelja võidu ja viie kaotusega hoitakse 10 võistkonna seas viiendat kohta. Rytas teenise kahe kaotuse kõrvale kuuenda võidu.