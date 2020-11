Kerr Kriisa esimene USA hooaeg võib vahele jääda

Suvel Ameerikasse sõitnud Kerr Kriisa on igapäevaselt Arizona ülikooli meeskonnaga treeninud, kuid vähemalt hooaja alguses ei luba sealsed keerulised reeglid tal ametlikes mängudes osaleda. Üliõpilasliigas NCAA mängimist võimaldavat litsentsi, pole talle veel väljastatud.

„NCAA uurib, kas mul on võimalus litsentsi saada, kas mul on kõik asjad tehtud ja kas ma olen piisavalt amatöör, et seda saada," selgitas Kriisa. „Uurimine on kestnud pikalt. Eelmine nädal tuli vastus, et esimesi mänge ei saa ma kindlasti kaasa teha ja seepärast lubas ülikool mul tulla koondisse."

Kriisa kinnitas, et ülikoolikorvpallis osalemise takistuseks olevat profilepingut pole tal kunagi olnud. Ülikooli minekuks asju ajades, aimas ta siiski, et probleemid võivad tekkida. „Samas on Kaunase Žalgirise duublist viis poissi USAs ja kõik nad mängivad. Seepärast on müstika, et minuga on asjad just nii..." tõdes ta.

Milliseks võib hooaeg kujuneda, ei osanud mängumees ise ütelda. „Treeneriga oleme kõik variandid üle käinud. Üks võimalus on see, et ma ei mängi tervet hooaega, aga loodetavasti nii halvasti ei lähe," lausus ta.

Kõik võistkonna mängulised trennid on Kriisa kaasa teinud. Suur rõhk on olnud ka jõusaalitreeningutel. Noor mängumees teab, et areng tähendab pikka protsessi, kuid viitas, et vähemalt kangisaalis tehtud töö paistab juba välja. „Olen viis kilo juurde võtnud," tunnistas ta. „Jõusaali treeningutel on USAs suurem rõhk ja mingid nüansid teised. Alguses muretsesin, et see vähendab plastilisust, kuid praegu on kõik hästi ja loodetavasti on seda ka tulevikus."

Eesti koondisse soovis Kriisa väga tulla. Ta ei teinud probleemi sellest, et mitmed olulised mängijad jäid kõrvale. „Maie tunne, et oleme seepärast nõrgemad. Meil kõigil on nüüd suurem vastutus ja kõik saavad ennast näidata," arutles ta. Probleemiks ei näinud ta ka enda pikas mängupausis. „Suvel läksime Leedu koondise vastu samuti mängupraktikata. Usun, et see pole probleem. Oleme kõik meeskonnamängijad ja selle seltskonnaga ei tohiks väga suuri probleeme tekkida. "