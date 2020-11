Kerr Kriisa elust Arizona ülikoolis: alguses oli keeruline, nüüd liigub kõik õiges suunas

Kes on sinu lemmik NBA mängija?

Luka Doncic on mängija, keda vaadata. Ta esindab kogu Euroopat ja seega on huvitav tal silma peal hoida.

Kuidas on kulgenud Euroopa korvpallist üleminek ülikoolikorvpalllini?

Eks ole näha. Olen iga päev viimased kolm kuud selle kallal trennis töötanud. Usun, et see sujub hetkel hästi. Arvan, et see on nii tiimile kui mulle hea, et saab mängustiile ühendada. Siiamaani on läinud hästi.

Mis on seni olnud suurim erinevus võrreldes varasemate kogemustega?

Kõik on siin hoopis füüsilisem. Eriti Jamesi (Akinjo - toim) vastu mängides, ta on mul trennis alati küljes. Seda pole ma trennis varem kogunud. Siin mängitakse rohkem individuaalselt ja üks-ühe vastu. See on hea, et saan seda poolt edasi arendada.

Said nime Steve Kerri järgi. Kuidas on tema jälgedes käia?

Loomulikult on ta legendaarne mängija ja nüüd veelgi parem treener. Ta pole mind aga otseselt mõjutanud. Ma olin toona väga väike, kui ta mängis. Olen lihtsalt tema videosid vaadanud. Nüüd kannan aga tema numbrit ja võtsin vastutuse, et number 25 oleks heades kätes.

Kuidas tiimikaaslased tunduvad?

Alguses oli keeruline, palju on eri rahvusest ja kultuurist mängijad. Alguses oli seis teistsugune, palju uusi nägusid, kõik nägid esmakordselt üksteist. Nüüd liigub kõik õiges suunas, seda nii platsil kui ka sellelt eemal. Väljakult eemal veedame koos hästi aega, sööme koos, vaatame NBA mänge ja naudime kõike.