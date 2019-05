Keio Kuhi valiti FIBA Euroopa juhatuse liikmeks

38 kandidaadist valiti juhatusse 23 liikmesriigi esindajad. „Minu jaoks isiklikult tähendab see lisatöötunde, aga Eesti korvpalli jaoks tähendab see võimalust Euroopa korvpalli juhtimises kaasarääkimist kõige kõrgemal tasemel. Kindlasti on see meie jaoks positiivne võimalus,“ kommenteeris Kuhi.

Lisaks valiti üldkogul ka FIBA Euroopa presidenti ning teist ametiaega jätkab sellel positsioonil türklane Turgay Demirel.

Lisaks Kuhile valiti FIBA Euroopa juhatusse:

Nastassia Marynina (Valgevene)

Georgi Glushkov (Bulgaaria)

Stojan Vrankovic (Horvaatia)

Athos Antoniou (Küpros)

Michal Konecny (Tšehhi)

Jorge Garbajosa (Hispaania)

Jean-Pierre Siutat (Prantsusmaa)

George Kartvelishvili (Gruusia)

Wolfgang Brencheidt (Saksamaa)

John Goncalves (Gibraltar)

Asterios Zois (Kreeka)

Ivan Bodrogvary (Ungari)

Bernard O'Byrne (Iirimaa)

Amiram Halevy (Iisrael)

Maurizio Bertea (Itaalia)

Edgars Sneps (Läti)

Mindaugas Spokas (Leedu)

Manuel Fernandes (Portugal)

Carmen Tocala (Rumeenia)

Natalia Galkina (Venemaa)

Matej Erjavec (Sloveenia)

Giancarlo Sergi (Šveits)