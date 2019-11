Kaunase Žalgiris saatis Kerr Kriisa koduliiga konkurendi juurde laenule

Kriisa peaks Leedu meistriliiga debüüdio tegema sel nädalavahetusel, kui Prienai astub vastu Šiauliaile.

25. oktoobril tegi Kriisa debüüdi Euroliigas, saades kaheks minutiks platsile kodumängus Villeurbanne'i Asveli vastu. Seni oli ta mänginud Žalgirise duubelmeeskonnas, kus ta oli üks võistkonna liidreid.

Prienai CBET hoiab Leedu meistriliigas 4 võidu ja 4 kaotusega viiendat kohta. Ainsana kaotuseta jätkaval Žalgirisel on kirjas 8 võitu.

"Pean tunnistama, et see oli minu jaoks pisut ootamatu, kuid see on mulle uus võimalus näidata, et väärin kõrgemal tasemel mängimist. Pean tööd tegema ja olema kogu aeg valmis," kommenteeris Kriisa laenule minekut intervjuus Leedu rahvusringhäälingule.