KATKEND RAAMATUST | Euroopa korvpalli meistrivõistlustel Kaunases 1939

„Herbert Niiler. Eesti korvpalli teerajaja lugu“ toob meie lugejatele lähemale mehe, kes oli kahtluseta 20. sajandi esimese poole märgilisemaid spordiuuendajaid Eestis ning kuulus ühtlasi 1930. aastate korvpallielu olulisemate nimede hulka maailmas. Tema juhitud Eesti koondis osales olümpiamängudel ja Euroopa meistrivõistlustel, ta kirjutas rahvusvaheliselt head tagasisidet saanud korvpalliõpiku ning jõudis 1940. aastate alul tagant tõugata veel korvpalli arengut Nõukogude Liiduski. Kahjuks oli ta sunnitud 1944. aastal koos perega Eestist lahkuma, kohandades oma elu ringi vastavalt Saksamaa põgenikelaagrites ja Ameerika Ühendriikides pakutud võimalustele.

Seetõttu, aastakümneteks raudse eesriide taha jäänuna, on Herbert Niileri tegevus jäänud Eestis suuresti läbi uurimata ja tagantjärele väärika tähelepanuta. Nüüd ilmavalgust nägev raamat – tõlgitud, täiendatud ja parandatud versioon Herbert Niileri algselt inglise keeles ilmunud mälestusteraamatust „Estonia to America“ – muudab loodetavasti olukorda põhjalikult. Raamat annab ülevaate nii Niileri rollist Eesti spordielus kui ka tema perekonna seikluslikust Eestist lahkumisest sõjapäevil, elust põgenikelaagrites Saksamaal ning jõudmisest vabasse maailma. Raamatut täiendab põnev fotovalik, kirsina tordil on aga esmakordselt ära toodud valimik omaaegse legendaarse FIBA peasekretäri Renato William Jonesi kirjadest Herbert Niilerile.

Esimene katkend. Euroopa meistrivõistlustel Kaunases 1939