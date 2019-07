Kaspar Treieri koduklubi loodab uuel hooajal jätkata ka Mikk Jurkatammega

Reedel peeti pressikonverents, kus ametlikult tutvustati meeskonnaga liitunud Treierit. Klubi president Roberto Vianello sõnas, et tal on hea meel tiimi senise koosseisu üle.

"Kaspar on poiss, kelle mu kolleegid aastaid tagasi Itaaliasse tõid. Ta võitis U20 vanuseklassis ka tiitli Bologna Virtuse vastu, kus ma toona töötasin," rääkis Vianello. "Treier on ääremängijana meie jaoks oluline tugevdus."

"Mul on väga hea meel siin olla. Pärast Avellinos juhtunut ei olnud mul aimugi, mida tulevik toob," sõnas pressikonverentsil Treier. "Mul on hooaja suhtes kõrged ootused. Olen siin varem paar korda mängimas käinud ja atmosfäär on alati võimas olnud. Uurisin meeskonna kohta ka Miku käest."

Kas Treier võib uuel hooajal koos mängida ka kaasmaalase Jurkatammega? "Oleme jõudnud Bologna Virtusega laenulepingu osas suulisele kokkuleppele, aga see vajab veel ametlikku vormistamist," vastas klubi mänedžer Julio Trovato. "Jurkatamme liitumise korral mängiks ta "kolmanda" ja Treier "neljanda" positsiooni peal."

Trovato sõnul ongi järgmine samm sõlmida leping Jurkatammega. Seejärel otsitakse ameeriklasest tagamängijat ning korvialust jõudu soovitakse täiendada ühe itaallasega.