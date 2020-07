Kaspar Treier 3-aastasest lepingust: mõlemalt poolt peab olema palju usaldust

Tippkorvpallis on 3-aastane leping pigem erand kui reegel ning see tähendab, et Sassaril on Eesti mängumehesse tublisti usku. “Jah, allkirjastada 3-aastane leping tähendab enda sidumist selle klubiga üpriski pikaks ajaks. Seega peab mõlemalt poolt olema palju usaldust,” kommenteeris Treier tehingu pikkust portaalile Korvpall24.ee.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Korvpall24.ee.