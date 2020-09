Kas TalTech teatab täna Kristjan Kanguri liitumisest?

"Täna on liitumas meie võistkonnaga uus mängija. Anname Sulle võimaluse pakkuda, kes on see korvpallur. Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja fännikaardi, mis tagab sissepääsu kahele inimesele kõikidele TalTech kodumängudele 2020/21 hooajal," seisab postituses.

Konkurentsitult kõige populaarseim pakkumine on Kristjan Kangur. 37-aastane pikaaegne Eesti koondise raudvara pole oma viimase koduklubi Kalev/Cramoga veel lepingut pikendanud.

"Seda teemat hetkel ei kommenteeriks. Oleme suhelnud temaga ja läbirääkimised käivad," ütles Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask eelmisel nädalal Delfile.

Kanguri liitumine TalTechiga poleks sugugi üllatav, sest TalTehci meeskonna spordidirektor on sellest hooajast Kanguri hea sõber Gregor Arbet.

Sellele, et see salapärane mängija ongi Kangur, viitas ka korvpallipodcast "Mängumehed".

"Kurjad keeled teavad rääkida, et üks mees on [TalTechi] juurde tulemas. "Mängumeeste" andmetel on Kristjan Kangur sel hooajal suure tõenäosusega TalTechi meeskonna särgi selga tõmbamas," ütles täna avaldatud podcastis korvpallitreener ja kommentaator Siim Raudla.