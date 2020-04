Kas Kerr Kriisa lahkub Kaunase Žalgirisest ja siirdub USA-sse?

Infol võib siiski jalgu all olla, sest sügisel käis Arizona ülikooli esindaja Kriisat Kaunases vaatamas. 19-aastane mängujuht tunnistas oktoobris Delfile, et USA ülikoolide huvi on tõepoolest suur.

Lõppenud hooaja alustas Kriisa Kaunase Žalgirise duubelvõistkonnas, seejärel tegi Euroliigas debüüdi Žalgrise esindustiimis, siis siirdus Leedu kõrgliigas mängivasse Prienaisse ja hooaja lõpetas ta uuesti Leedu esiliigas Žalgirise duublis.

Kui info tõele vastab, liitub Kriisa eestlastest seni kõige mainekama ülikooliga. Arizonast on NBA-sse siirdunud näiteks Lauri Markkanen, 2018. drafti esimene valik DeAndre Ayton ja kolmekordne NBA meister Andre Iguodala. Hooajal 2016/2017 mängis Eesti esiklubi Kalev/Cramo ridades Arizona ülikooli lõpetanud Mark Tollefsen.

Üks voor enne hooaja lõpetamist oli Arizona tugevas NCAA Pac-12 konverentsis 10 võidu ja 8 kaotusega viiendal kohal.