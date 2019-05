Kas Kalev/Cramo on tiitlivõidus nii kindel? Juba esitletakse peo pidamise paika

Tundub, et Kalev/Cramo on pärast teise mängu 28-punktilist võitu enesekindlusest sedavõrd pungil, et juba reklaamitakse kodulehel kolmapäevast peo pidamise paika.

Kodulehelt leiab:

BC Kalev/Cramo meeskonnal on võimalus kolmapäeval kindlustada üheteistkümnes Eesti meistritiitel. Seoses sellega kutsume Teid kõiki kolmapäeval meiega liituma, et ühtse löögirusikana Tallinna Kalev/TLÜ viimast korda nurka suruda.

Juhul kui BC Kalev/Cramol õnnestub finaalseerias võtta ka kolmas järjestikune võit, ootab meid kolmapäeva õhtul Tartu maantee Mack Bar-B-Que, kus pidu kestab koos meeskonnaga hommikuni!

Ja nüüd on vastastel mõttekoht... kui Tallinna Kalevi mehed on ka kutsutud, siis milleks vastu punnida, kui hommikuni pidu saab!