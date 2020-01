Kalev/TLÜ saatis kaks mängijat minema ja tõi tagasi mehe, kes neid mullu finaali kandis

Kalev/TLÜ president Sten-Erik Jantson ütles Delfile, et McGhee asendab Baloguni, asendust otsitakse ka Raines'ile.

"Tõime tagasi mehe, kes meid eelmine hooaeg kandis finaali. Tegemist on mehega, kes suudab mängu tuua muutuse. Oleme temaga vestelnud ja ta teab täpselt, mida ootame ja mida ei oota. Eks ta on siin esimese eksimuseni. Kui ta ei saa aru, et peab alluma korraldustele, on kojusõit kiire," rääkis ta.

"Teist tsentrit me ei ei otsi, pigem number nelja. Tundub, et praegu kaks pikka segasid teineteist. Mängijate turg on küllastunud ja odava raha eest võib saada hea mehe. Samas tuleb mängija kohale tuua, et saada temast selge pilt," lisas Jantson.

Kalev/TLÜ on Eesti-Läti liigas 5 võidu ja 10 kaotusega 12. kohal.