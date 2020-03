Kalev/Cramo korvpallimeeskond teatas eelmisel nädalal, et on lõpetanud kõikide mängijate ja treenerite lepingud. Eile tunnistas klubi president Toomas Linamäe, et mõne mehega on lõpparve kohta kokkuleppele jõutud, kuid on neidki, kellega läbirääkimised alles käivad.