Kalevi peatreener üllatuskaotusest: ma ei taha vabandusi otsida, kuid visketabavus oli kohutav

"Meil oli väga halb visketabavus, eriti kolmesed (16%, 25-st tabas 4 - toim.). Ma ei taha vabandusi otsida, kuid vahel on väga raske võita, kui viskeprotsent on nii madal," sõnas Štelmahers Eesti Päevalehele ja Delfile.

"Jah, see kaotus on halb üllatus. Meil on uued mängijad, üritasime neid kasutada, et nad kohaneks. Olukord pole kerge, sest juba teisipäeval mängime Nižni Novgorodiga võõrsil. Treeninguteks pole palju aega. Kahjuks kaotasime oma pikad mehed vigastuste tõttu ja nüüd tuleb vaadata, mida uued mängijad suudavad ning kuidas ja mil viisil on neid kõige parem kasutada," lisas Štelmahers.

Cramo värskeimad täiendused Kyle Vinales ja Ryan Richards piirdusid täna vastavalt nelja ja kahe punktiga. 185 cm pikkune Vinales tabas mängust kuuest viskest ühe ja patustas viie pallikaotusega.

Štelmahers tunnistas, et uutel meestel läheb meeskonda sulandumisega veel aega. "Ma arvan, et nad lähevad mäng-mängult paremaks. Neile tuleb aega anda. Hooaeg on pikk ja me peame vaatama pikka perspektiivi," sõnas peatreener.

Kolmapäeval Kalevi juurde jõudnud 211 cm pikkune Richards mängis vaid kaheksa minutit. "Katsetasime erinevaid koosseise ning usaldasin rohkem Kitsingut ja Kangurit, kes on siiani edukalt mänginud. Eks ma üritan järk-järgult talle rohkem mänguaega anda," selgitas peatreener Richardsi vähest mänguaega.