Kalev/Cramos tööta jäänud Janari Jõesaar: ebaselgust on väga palju

Kalev/Cramo lõpetas märtsis koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu kõikide mängijatega lepingud ning kaalub üldse klubi tegevuse peatamist.

Jõesaar ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et on hetkel äraootaval seisukohal ega tea, mis edasi saab. "Ootame, mis klubi teeb ja otsustab," sõnas Jõesaar. "Olukord on väga ebaselge. Ei oska midagi arvata, mis saab." Tema leping Kaleviga - mis ennetähtaegselt lõpetati - oleks läbi saanud mai lõpus.

Kalev/Cramo president Toomas Linamäe ütles nädal tagasi Eesti Päevalehele, et nad räägivad iga mängijaga eraldi läbi, kui palju suudetakse oma kohustusi täita. "Peame kuhugi tõmbama piiri,” nentis Linamäe. Klubijuhi sõnul on pooled mängijad nende pakutud tingimustega nõustunud, pooltega jätkatakse läbirääkimisi.

Jõesaar ei tahtnud täna oma lepingust ja läbirääkimistest rääkida, öeldes, et las see jääb tema ja klubi vaheliseks asjaks.

Kalev avalikustas 14. märtsil, et ühel nende meeskonna liikmel tuvastati koroonaviirus. Terve meeskond ja personal pandi seejärel kaheks nädalaks karantiini. Jõesaar usub, et tema jäi viirusest puutumata, kuigi testi tehtud ei ole.

"Mind see puudutanud ei ole. Tunnen end hästi. 14 päeva karantiini on nüüd möödas, aga praegu pole mõtet välja tormata. Oleme ikka kodus edasi," sõnas Jõesaar. Ta on klubikaaslastega ühenduses olnud ja teab, et ka teised Kalevi mängijad on terved. "Kõik on karantiini täie tõsidusega võtnud," kinnitas Jõesaar.

Ta lisas, et hakkab nüüd vaikselt jooksmas käima ja püüab end ka jõusaalis vormis hoida. "Mul on kodu lähedal üks jõusaal, kus saab teha."