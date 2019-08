Kalev/Cramoga liitunud Janari Jõesaar: Hispaania variant kadus ära

Kui Jõesaar Hispaaniasse siirdus, siis sai sõlmitud kokkulepe, mis oleks võimaldanud eestlasel samasse tiimi ka tulevaks hooajaks jääda. Lõpuks otsustati antud lisa-aasta tühistada.

„Nemad ei soovinud koostööd jätkata ja ka mina ei soovinud. Hispaania variant kadus ära ja uut sealt ei tekkinud,“ põhjendas Jõesaar Delfi Spordile.

Jõesaar avaldas, et Kalev/Cramoga sai suve jooksul mitmel puhul kontaktis oldud ning nüüd saigi leping allkirjastatud. „Rääkisime omavahel ikka. Leppisime kokku, et kui paremat pakkumist mujalt ei tule, siis liitun Kaleviga,“ rääkis Jõesaar. „Seekord ei tulnud mujalt pakkumist, mis piisavalt rahuldust oleks pakkunud,“ lisas ta ning märkis, et talvise Tenerife pakkumisega võrdväärset praegu välja ei ujunud.

Jõesaar tunnistas, et ideaalis oleks ta soovinud uue klubi leida juba varem, kuid kõik jäigi sobiva kosilase puudumise taha. „Ootasin ikka teisi pakkumisi, mis oleksid paremad. Seetõttu oli ka lepingu sõlmimine hiline,“ märkis Jõesaar, kes kerkis eelmise hooaja esimeses pooles Kalev/Cramo põhitegijate sekka.

VTB Ühisliigas jõudis ta eelmisel hooajal kaasa teha 17 mängus, kogudes keskmiselt 25,2 minutiga 8,9 punkti, 5,8 lauapalli ja 1,2 resultatiivset söötu. Samuti pääses ta VTB Ühisliiga tähtede mängule. Eesti-Läti korvpalliliigas kogus Jõesaar 17 kohtumises keskmiselt 22,4 mänguminutiga 11,2 punkti, 4,7 lauapalli ja 2,2 korvisöötu.

Uutest tulijatest on Kalev/Cramol lisaks Jõesaarele algavaks hooajaks käed löödud ka Antino Jacksoni, Martin Paasoja, Sten Soku, Aigars Škele ja Sander Raiestega.