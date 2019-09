Kalev/Cramoga liitub Tuneesia liiga kunagine MVP, lahkuvad mõlemad USA tsentrid

RUS 1

Kyle Vinales Foto: kylevinales/Instagram

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond on tagaliinis tegemas vangerdust, kui Antino Jackson lahkub ning asemele palgatakse 27-aastane ja 185 cm pikkune Kyle Viñales. Lahkumas on ka mõlemad tsentrid, kui Dwight Coleby teenetest loobutakse ning Zach Smith, kelle seis on veel lahtine, läheb katkise käega USA-sse operatsioonile.