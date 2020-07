Kalev/Cramoga lepingu sõlminud Štelmahers: esmalt püüame tiimi tuua häid Eesti mängijaid

45-aastane mees, kes mullu Kalevi tiimi väga hästi hingama sai, soovis klubis jätkata, kuna koroonaviirus röövis talt võimaluse oma töö korralikult sihile viia, kirjutab Kalevi kodulehekülg.

“Kergelt poolik tunne jäi sisse, kuna olime hooaja lõpetamise hetkel suhteliselt heas seisus ja rütmis,” sõnas Štelmahers. “Kogu maailmas valitses viiruse tõttu teadmatus. Kuna inimeste tervis on kõige olulisem, siis ei saa hooaja lõpetamisse kuidagi halvasti suhtuda. Pigem olime kõik ettevaatlikud, et meie lähedased ei nakatuks.”

Lätlase sõnul ei muuda lõppenud hooajal toimunu tema jaoks kuidagi klubi eesmärke. Endiselt on ambitsioonid kõrged ja tahetakse murda VTB Ühisliigas play-offi, Paf Eesti-Läti korvpalliliigas võtta võit ja tulla hooaja kulminatsiooniks Eesti meistriks.

Ka komplekteerimises tahab Štelmahers mullusega sarnast joont hoida: “Liigume tasapisi sammhaaval edasi. Esmalt püüame tiimi tuua häid Eesti mängijaid ja seejärel vaatame, mis positsioonidele meil tuleb välismängijad otsida. Igas tiimis, kuhu treeneriks olen läinud, püüan enda käe alla kvaliteetseid kohalikke mehi saada, et nende oskuseid veel paremaks muuta. Sain eelmisel hooajal Eesti korvpalluritest hea ülevaate ja mõned nimed on juba peas ringlemas. Sammhaaval hakkame minema ja püüame hea meeskonna kokku saada.”

Lõpetuseks kinnitas Štelmahers, et tema silmis on meeskonna kõige tähtsam eesmärk inimesed hea mänguga taas korvpallisaali meelitada ning neile ilusaid esitusi ja mõnusaid emotsioone pakkuda.

Uue hooaja eel Kalev/Cramo mänedžeriks kerkinud Ramo Kask oli lätlase palkamisega loomulikult rahul: “Oleme rõõmsad, et Robertsiga taas käed lõime. Senine koostöö on sujunud väga hästi ning nii peatreenerile kui ka juhtkonnale jäi eelmise hooaja ootamatu lõpp veidi hinge kraapima. Olime meeskonnaga sammumas Ühisliigas play-offi ning ka Eesti-Läti korvpalliliigas olid kõik võimalused olemas, et võtta ajalooline esikoht.”

Lisaks Štelmahersile jätkavad ka klubi eelmise hooaja abitreenerid Akselis Vairogs ja Indrek Reinbok ning neljanda treenerina võib kodumängudel taas Kalev/Cramo pingil istumas näha klubi pikaaegset peatreenerit Alar Varrakut.