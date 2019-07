Kalev/Cramo uus ameeriklasest mängujuht: seda pakkumist ei saanud tagasi lükata

"Kui Kalev tegi mulle pakkumise, siis ma ei pidanud väga pikalt mõtlema. Tegin pisut taustauuringut ning sain aru, et tegu on tugeva klubiga, mille pakkumist ei saa tagasi lükata. Lisaks muutis minu otsustamist lihtsamaks asjaolu, et siin on mänginud nii Isaiah Briscoe kui ka Tony Wroten," ütles Jackson.

"Ootan eelkõige VTB Ühisliigas mängimist, seal on väga tugevad klubid ning tahan end tõestada. Peatreeneriga pole ma veel rääkinud, aga nagu ütlesin, siis olen valmis endast maksimumi andma!"

Refereeritud artikli täistekst portaalis Korvpall24.ee

Ülikoolikorvpalli New Mexicos mänginud Jackson on vaid 183 cm pikkune mängujuht, kes pallis lõppenud hooajal Itaalia esiliigas nii Cassino Virtuse kui Rieti Zeus Energy Groupi eest. Mõlema klubi eest sai ta keskmiselt mängus kirja 13,6 punkti, korvisööte kogus ta esimeses klubis keskmiselt 4,5 ja teises 5,9 mängus.

Uueks hooajaks on Kalev/Cramo käed löönud ka lätlasest mängujuhi Aigars Škelega.