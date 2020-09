Kalev/Cramo üritab kokkuleppele jõuda kahe ameeriklasega. Millal pallurid Eestisse võiks jõuda, on võimatu öelda

Neljapäeval toimunud Kalev/Cramo pressikonverentsil ütles klubi president Toomas Linamäe, et Kanguri liitumine on veel võimalik. Šansid kogenud ääremängijaga kokkuleppele jõudmiseks polnud aga kuigi suured ja samal ajal tegeleti kahe leegionäri värbamisega.

Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ütles Delfile, et esialgu otsingud ebaõnnestusid.

"Valisime kaks mängijat välja, kellega jõudsime lepingu sõlmimisele suhteliselt lähedale. Lõpuks olid siiski mõned tingimused, mille tõttu ei saanud kokkuleppele. Oleme jälle uuele ringile läinud. Praegu on nii, et ühe viskava tagamängija positsioonil tegutseva mehega loodame varsti kokkuleppele jõuda. Oleme praktiliselt lõpusirgel. Kristjan Kitsingu asendaja osas on ka eeltöö tehtud, läbirääkimised käivad," rääkis Reinbok ja lisas, et mõlema sihikul oleva palluri näol on tegu ameeriklasega.

USA mängijate Eestisse jõudmise protsess võib võtta üks-kaks nädalat. "Tahaks kiiremini, aga paistab, et praegustes tingimustes pole see võimalik," sõnas Reinbok.

Kalev/Cramo lähiaja mängukalendris valitseb selgus vaid käesoleva nädala osas. Kolmapäeval minnakse Tartusse sealse Kalev/Estiko vastu vormistama Eesti karikavõistluste kaheksandikfinaali võitu, nädalavahetusel sõidetakse bussiga Peterburi. Pühapäeval minnakse VTB Ühisliigas vastamisi Peterburi Zenitiga.

Vähemalt Peterburis tuleb läbi ajada praegu võistkonna juures viibivate mängijatega. Parimal juhul sõidetakse Venemaale kümnekesi. Esimesel treeningul jalga vigastanud ameeriklasele Devin Thomasele tehti pärast uuringuid valu tuimestav süst ja Reinbok avaldas lootust, et Thomas saab Tartus ja Peterburis platsile tulla. Vastasel juhul moodustaksid Kalev/Cramo pikkade osakonna vaid Rauno Nurger ja Kregor Hermet.

Ühisliiga kalendri järgi peaks Kalev hooaja teises matšis võõrustama 5. oktoobril Moskva oblasti Himkit. Praeguste reeglite järgi seda kohtumist pidada ei saa, sest Himki mängijad peaksid Eestisse jõudes vähemalt 14 päevaks eneseisolatsiooni jääma.

"Meil on plaan A, B ja C. Zeniti kohtumise puhul on plaan paigas. Teeme 72 tundi enne mängu koroonatesti ja tagasi tulles samuti. Kui see on negatiivne, võime tavaellu naasta ja trennidega jätkata. Nädala pärast peame uue testi tegema. Kui tulevad järgmised Ühisliiga mängud, on kõik samamoodi. Lõpuks on ninaauk päris suur," selgitas Reinbok.