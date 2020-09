Kalev/Cramo täiendas tagaliini Portugali kõrgliigas mänginud ameeriklasega

Oktoobris 27-aastaseks saav 192 cm pikkune tagamees mängis aastatel 2012-16 Nevada ülikoolis, kust kuulsamatest mängumeestest on läbi käinud NBA tsenter JaVale McGee, mängujuht Ramon Sessions ja äär Luke Babbitt. Treeneriks oli tal kolledži ajal kunagine Sacramento Kingsi ja Golden State Warriorsi juhendaja Eric Musselman, kirjutas BC Kalev/Cramo koduleht.

Kui esimesed kaks hooaega oli Coleman ülikoolimeeskonnas vahetusmees (58-st kohtumisest alustas vaid 5 avaviisikus), siis kolmandal ja neljandal aastal kerkis põhiviisiklaseks ja sai 64-st kohtumisest 49 korral esiviisikus platsile.

Igal kolledžiaastal stabiilselt oma statistikat parandanud tagamees tegi kõige suurema hüppe viimasel hooajal, kus kogus keskmiselt 29,5 minutiga 15,1 punkti, 4,3 lauapalli, 3,3 resultatiivset söötu ja 1,2 vaheltlõiget. Väljakult tabas ta viskeid 44,5-protsendiliselt, sealhulgas kolmeseid 30,9%. Vabaviskejoonelt kukkus läbi rõnga 74,5% visetest.

Profikarjääri alustas Coleman 23-aastasena Saksamaa tugevuselt teisest liigast, kus mängis Dresdeni Titansi eest 7 kohtumist ja kogus keskmiselt 26,4 minutiga 8,7 punkti, 4,7 lauapalli, 2,3 korvisöötu ja 1,1 vaheltlõiget. Seejärel siirdus mängumees Portugali kõrgliigasse Terceira meeskonda, kus 12 mängus keskmiselt teenitud 33,4 minutiga tõi 19,5 punkti, 4,5 lauapalli, 2,7 söötu ja 1,4 vaheltlõiget.

Edasi tegi Coleman täieliku kannapöörde ja liikus edasi maailma kuklapoolele, Austraalia tugevuselt teises liigas NBL1 pallinud Ballarat Minersi ridadesse. Seal kogus Coleman 13 mänguga keskmiselt 23,3 minutit, 16,2 punkti, 3,5 lauapalli, 2,2 resultatiivset söötu ja 1,8 vaheltlõiget.

Eelmiseks hooajaks naasis ameeriklane juba tuttavasse Portugali kõrgliigasse, kus tegi Vitoria SC meeskonna eest väga korralikke esitusi, olles mängude katkestamise momendil liiga paremuselt neljas punktikütt keskmiselt 21,3 silmaga. Kokku 20 matšiga kogutud ülejäänud näitajad olid mehel 31,5 minutit, 5,7 lauapalli, 2,4 söötu ja 1,4 vaheltlõiget.

"Kuna meie tagamängijatekolmik (Sten) Sokk, (Marcus) Keene ja (Janis) Kaufmanis on korvpalli mõistes pigem lühikesed tagamehed, siis otsisime tüübilt mängijat, kes oleks tagaliinis kasvult pikem," sõnas BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok. "Mängijaomadustelt otsisime ründavat tüüpi, nii-öelda defense breaker’it. Need omadused on Colemanil olemas. Lisaks toob ta platsile kiirust ja energiat nii rünnakul kui kaitses."