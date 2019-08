Kalev/Cramo sai viimase pusletüki paika: tiimiga liitus 23-aastane "õhuakrobaat"

Seni on Smith mänginud USA-s Texas Techi ülikoolis, eelmisel hooajal pallis ta NBA tütarliigas G-League'is Greensboro Swarmi ridades, kogudes 44 mänguga keskmiselt 4,8 punkti, 5,4 lauapalli ja 1,2 blokki kohtumises.

“Smith torkas meile silma atleetlikkuse ja plahvatuslikkusega. Kindlasti on ta mängija, kellelt võib oodata ilusaid sooritusi. Tal on olemas omadused, mida peatreener (Roberts) Štelmahers otsis: ta on mobiilne tsenter, kes liigub kerge jalaga ja kellega saab kaitses mitmel erineval viisil toimetada,” kommenteeris Korvpall24.ee portaalile Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok.

Reinbok usub, et kaitsemäng pole ainus valdkond, kus Smithist abi saab olema: “Ma arvan, et ta suudab rünnakul ka üllatada. Ta on otse USA-st tulnud mängija ja tema jaoks on see kohanemine uue mandri ja uue stiiliga. See on alati seotud väikese riskiga, aga eelmisel aastal meil (Reggie) Lynch tuli sellega päris hästi toime. Meil on sel korral samasugused lootused.”