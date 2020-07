Kalev/Cramo sai paika järjekordse pusletüki: Kurbas jätkab meeskonnas

Noormängijana Tiit Soku Korvpallikooli kuldsest põlvkonnast tuule tiibadesse saanud Kurbas tegi kõrgliigadebüüdi hooajal 2005/06 Noortekoondis/Audentese ridades ning juba järgmisel hooajal siirdus Dalkia/Nybiti ridadesse.

Hooajal 2008/09 siirdus ääremängija esmakordselt kaheks hooajaks BC Kalev/Cramosse ning teenis 2009. aasta kevadel ka karjääri esimese täiskasvanute Eesti meistritiitli. Aastatel 2010-16 pidas Cramoga mitmeid tuliseid lahinguid, kui esindas Kalev/Cramo suurima koduse konkurendi Tartu Ülikooli ridu.

Edasi jätkas Kurbas karjääri välismaal ning esindas esmalt rootslaste Södertälje Kingsi, aitas seejärel slovakkide Levice Patriotil võita liigatiitli ning tegi pettumust valmistanud pool hooaega poolakate GTK Gliwices, kus eestlasele võimalust ennast tõestada sisuliselt ei antudki.

Eesti meistritiitli ning VTB Ühisliiga play-off koha toonud 2018/19 hooajal liitus Kurbas Kalev/Cramoga detsembris. Järgmise hooaja eel pikendas ta klubiga lepingut, kuid koroonakriis tõmbas järjekordsele edukale hooajal suure ja rasvase joone peale.

BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask: “Klubil on hea meel, et Tanel soovis meiega jätkata. Kogemustega Tanel Kurbas näitas eelmisel hooajal, et ta on vajalikuks lüliks meie meeskonnas ning samuti on tema tegemistega hästi kursis ka meie treenerid. ”

Tanel Kurbas: “Ootasin, et jätkata Kalevis. Mulle sobib tihe mängudegraafik ja võimalus pallida Euroopa tippu kuuluvate meeskondade vastu. Suur pluss on ka see, et senised treenerid jätkavad. Tean, mida oodata. Teisi tõsiseid pakkumisi mul polnudki. Eelmisel aastal oli peatreeneriga trennides ja vabal ajal hea atmosfäär. Usun, et uued mehed kohanevad hästi, kui pingutavad trennides kõvasti.”