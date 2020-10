Kalev/Cramo saab kergemalt hingata: kõik koroonatestid olid negatiivsed

Terviseamet nõuab, et kalevlased oleks 20. oktoobrini eneseisolatsioonis. Lubatud on õues treenimine, kui selle käigus ei puututa kokku uute inimestega.

Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ütles Delfile, et tänu negatiivsetele testidele suurenes võimalus, et Terviseamet lubaks mängijatel väikestes gruppides saalis visketrenni teha. Aga see polevat veel kindel.

Kõige varem saaks Kalev/Cramo mängida 21. oktoobril, sel päeval on ajakavas Eesti-Läti liiga matš Tallinna Kalev/TLÜ-ga. See on vaid päev pärast isolatsiooniperioodi lõppu.

Kalev/Cramo koroonasaaga algas laupäeval, kui võistkond sai teada, et Tanel Kurbase proov osutus positiivseks. Võistkond otsustas pühapäevasest VTB Ühisliiga kohtumisest Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga loobuda, liiga juhtkond määras Kalevile 0:20 kaotuse.