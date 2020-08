Kalev/Cramo raudvara sõlmis klubiga uue lepingu

Neljakordne Eesti meister on tänavu suvel rassinud laial rindel ning teda ootab ees ka suur elumuutus, kui sügisel saab ta isaks.

Martin Dorbek: “See suvi oli muidugi natuke teistsugusem. Eriolukorra ajal käis siin läbi igasuguseid jutte. Nii podcastidest kui tagatubadest. Lisaks vahetus klubil ka mänedžer. Ma ei usu, et treener Štelmahers peaks väga enda mängupilti muutma, kui see eelmisel aastal toimis. Samas, paljud mängijad on uued või pole veel kohalgi, ehk mingil määral peab kohanema kindlasti. Eks näis, kuidas siin järgmised kuud välja kujunevad ja mis tingimustel me üldse kossu teha saame. Eks ma kõrvalt näen, kuidas Kalevis mängides isarolli täidetakse. On ju paljud võistkonnakaaslased seda tegemas. Seniks, kuni see hetk reaalselt käes pole, ei oska midagi oodata. Mängupaiga üle otsustamisel see igatahes rolli ei mänginud.”

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask: “Klubil on väga hea meel, et Martin liitub meiega ka järgmiseks hooajaks. Martini näol on tegemist väärtusliku ja kogenud mängijaga, kelle peale saab alati kindel olla.”

Hooajal 2008/09 Kuremaa meeskonnas kõrgliigadebüüdi teinud 29-aastane ja 193 cm pikkune Dorbek viibis aastatel 2010-14 Kalev/Cramost laenul vastavalt Rakvere Tarvas ja Raplas, kuid pärast seda on kuulunud kalevlaste koosseisu. Dorbeku nimel on ka rekord, mida tal on algaval hooajal võimalik veel kaugemale nihutada. Nimelt on ta 148 kohtumisega kõige rohkem VTB Ühisliiga mänge kirja saanud eestlane. Gregor Arbet on selles pingereas 131 matšiga teisel ja Erik Keedus 116 silmaga kolmas.

Mullu tegi Dorbek klubi eest VTB Ühisliigas kaasa 18 kohtumist ning kogus keskmiselt 10,9 minutiga 2,3 punkti ja 1 lauapall. Koduses Paf Eesti-Läti liigas olid tema numbrid 23 kohtumisega 20,7 minutit, 5 punkti, 3,2 resultatiivset söötu, 2,8 lauapalli ja 1,8 vaheltlõiget.