Kalev/Cramo president: Kairyse hind tõusis nii kõrgele, et detailidesse me enam ei laskunudki

Madis Kalvet reporter RUS 1

Kalev/Cramo nüüdseks endine peatreener Donaldas Kairys. Foto: Madis Veltman

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond andis teada, et kahel viimasel hooajal nende klubi tüürinud leedulane Donaldas Kairys lahkub ametist. Kalev/Cramo oleks olnud Kairyse jätkamisest huvitatud, kuid leedulase hind on kahe aastaga nii palju tõusnud, et tema palkamiseks ei jagu enam raha.