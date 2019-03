Kalev/Cramo pikendas Tony Wroteniga lepingut hooaja lõpuni

"On näha, et Wroten muutub järjest paremaks, iga nädalaga on näha arengut," ütles Kalevi mänedžer Kaarel Sibul Õhtulehele. "Ta on klassiga mängija, enne meiega liitumist oli mängupaus lihtsalt väga pikk. Ta naudib korvpalli ja tahab väljakul olla."

Sibuil lisas, et pärast Janari Jõesaare lahkumist Tenerifele täidab Wroten osaliselt ka tekkinud tühimiku.

