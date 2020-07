Kalev/Cramo peatreeneriks sooviti tulla ka Kreeka ja Itaalia koondistest

"Meil oli tegelikult laual olemas üks nimi, mida me ei sooviks tegelikult avalikustada, aga sel hetkel kui läbirääkimised juba käisid, tulid veel pakkumised Kreeka koondise abitreenerilt ja Itaalia koondise abitreenerilt. Pakkumisi tuli, aga meie soov oli ikkagist Robertsiga jätkata," tunnistas Kask intervjuus Vikerraadiole.

Kas sporti tabanud kriis on mõjutanud ka peatreeneri palganumbrit? "Pigem on tulnud teha kompromisse. Kõigil on see hooaeg eelarved väiksemad ja samamoodi peatreener oma lojaalsusega näitas, et ta on nõus meile vastu tulema. Ta (palganumber - toim.) on seal eelmise aasta läheduses, aga veidi tuli meile ka vastu. Selles mõttes väga mõistlik mees."

