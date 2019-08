Kalev/Cramo peatreener asus juhendama ka Läti koondist: treeneri jaoks on see suurepärane võimalus

„Minu kui treeneri jaoks on see suurepärane võimalus,“ tunnistas Delfi Spordile Štelmahers, kes on varasemalt tegutsenud Läti koondise abitreenerina.

„Minu asumine sellele ametikohale oli pikka aega õhus. Seetõttu oli mul ka Kalev/Cramos kõik eelnevalt kokku lepitud ja kirja pandud,“ tunnistas lätlane. „Ma ei näe kahel ametikohal töötamises mingit probleemi. Põhitöö on ikka klubis. Seal olen ma pidevalt ametis ja töö uue hooaja nimel käib. Koondises on korraga ju ainult kaks mängu. Muidugi tuleb mul vahepeal jälgida ka Läti koondislaste tegemisi, kuid praegu ei ole ju veel teadagi, kes üldse koondist aidata saavad.“

Viimastel päevadel on Kalev/Cramo olnud üleminekuturul väga aktiivne ning palgatud on mitu eestlasest mängumeest. Klubiga on liitunud Martin Paasoja, Sander Raieste, Janari Jõesaar ja Sten Sokk.

„Meie visiooni kohaselt üritame esmalt kokkuleppele saada eestlastega. Seejärel vaatame välismaalt juurde mehi, keda meil täpsemalt vaja oleks,“ tunnistas Štelmahers.

Eesti publikule on neist kindlasti kõige huvitavamaks kujuks 20-aastane ääremängija Raieste, kes kuulub Hispaania tippklubi Baskonia süsteemi. „Ta on väga talendikas mängumees. Loodetavasti leiab ta meeskonnas oma koha. See teeks mind õnnelikuks. Esmalt peab ta end muidugi tõestama,“ lisas Štelmahers ning märkis, et ta küll teab siinseid mängumehi, kuid nüüd tuleb tal neid paremini tundma õppida. „Olen nende vastu treenerina ju tegutsenud, kuid nüüd tuleb mul neid hoopis teise pilguga vaadata.“

„Olen praeguste arengutega rahul. Läheme sammhaaval edasi. Kindlasti ei taha ma üleliia kiirustada ja kõik valikud tuleb läbi kaaluda. Kindlasti peame välismaalt otsima korvialust jõudu,“ lisas ta veel komplekteerimise kohta.