Kalev/Cramo peab endisele mängijale ja tema agentuurile maksma kopsaka trahvi

Suurema osa summast mõistis kohus välja Türgi agentuuri kasuks, mille nimi on Tagar Menejerlik Otomotiv Turizm Tekstil Ihracaat Ithalat Ticaret Limited Sirketi. Kalev/Cramo peab agentuurile maksma 14 800 eurot agenditasu ja 6000 eurot leppetrahvi. Suboticile tuleb leppetrahvi eest välja käia 1146 eurot.

Kohtu- ja advokaadikulude katteks tuleb Kalev/Cramol tasuda 9082 eurot.

Kalevi peamänedžer Kaarel Sibul kuulis kohtuotsusest Delfi käest ja see tuli talle üllatusena. „Meil on neile kõik asjad makstud. Meile pole igal juhul mingit otsust jõudnud. Pean uurima, mis toimub. Bojanile pole me midagi võlgu, agentuuriga on ka kõik klaaritud. Väga huvitav. Tavaliselt, kui taolised probleemid on, saadetakse meile e-kiri,” rääkis ta.

Kalev/Cramo on FIBA arbitraažikohtusse sattunud ka varem. 2012. aastal pidi klubi endisele peatreenerile Nenad Vucinicile ja tema agentuurile EnterSport maksma ligi 60 000 eurot. Kaks aastat hiljem määrati Kalevile ajutine uute mängijate registreerimise keeld, sest nad polnud maksegraafikust kinni pidanud.

Võistkonna toonane president Ivar Valdmaa ütles 2014. aasta detsembris Delfile, et tegu oli segadusega. Õige pea keeld tühistatigi.