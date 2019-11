Kalev/Cramo ootab operatsioonil käinud ameeriklase vastust

Smithi käsi vajas operatsiooni ja kõrge lennuga ameeriklane läks taastusraviks kodumaale. Paberite järgi on ta endiselt Kalevi koosseisus, Eestisse naasmine on siiski kahtlane.

"Ta pidi teada andma, kas tahab meeskonnaga uuesti liituda või leiab mingi uue klubi. Seni pole temalt mingit signaali tulnud," ütles Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok Delfile.

Igati põhjendatud küsimus on, miks on Smithiga tarvis nii pikalt jännata? Ilmselt on küsimus lepingus. Kontrahte on erinevaid, neist osasid pole lihtne lõpetada.

Pühapäevasele Ühisliiga kohtumisele Saraatovi Avtodoriga sõidab Kalev/Cramo seega kolme leegionäriga, nendeks on Kyle Vinales, Armands Škele ja kahes Eesti-Läti liiga matšis kaasa teinud äär Jonathan Holton. Olude sunnil peab ta siiski täitma ka tsentri positsiooni.

Kapten Kristjan Kangur on viimased kohtumised külmetushaiguse tõttu vahele jätnud, aga eilsele Rakvere-mängule reisis ta võistkonnaga kaasa.