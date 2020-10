Kalev/Cramo on teadmatuses, millal treenima ja mängima saab hakata

"Homme on meil Terviseametiga Skype'i teel väike kokkusaamine. Proovime siis tähtsamad asjad üle vaadata. Homme teeme arvatavasti ka uued testid, vastused tulevad kolmapäevaks. Mehed võivad käia pargis ja metsas jooksmas, aga nad peavad hoidma kontakte uute inimestega võimalikult madalana," rääkis Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask Delfile.

Abitreener Indrek Reinboki sõnul on üksi elavad mängijad saanud oma korterisse minna, peredega pallurid-treenerid on endiselt hotellis. Kordustestide tulemuste selgumiseni midagi ei muutu.

"Me ei tea, kas meile pannakse tavainimese mõõdupuuga või võetakse meid kui spordivõistkonda. Konsultatsioonid käivad," ütles Reinbok.

Teoreetiliselt võiks Kalev/Cramo järgmine mäng olla laupäeval Tartu Ülikooli vastu, aga nii Kask kui ka Reinbok ütlesid, et ülisuure tõenäosusega lükatakse see edasi. 21. oktoobri matš Tallinna Kalev/TLÜ-ga on realistlikum.

Ühistreeningute alustamine sõltub eelkõige sellest, kas võistkonnas hakkas viirus levima või mitte.

"Meile on antud erinevaid nõuandeid. Tuginedes jalgpallurite näidetele ei tasu kohe trenni tormata, kui me ei tea täpselt, kas viirus on levima hakanud või mitte. Kui meid hakataks kahekaupa rajalt maha võtma, venib protsess väga pikaks. Mõnes mõttes on mõistlik mitte tormata. Nõmme Kalju istus praktiliselt kuu aega jutti. Tahaks loota, et pääseme nädalase või kümnepäevase olemisega, kuni mängukorda saame," lausus Reinbok.