Kalev/Cramo on saamas ootamatut täiendust

Kalev/Cramo hoidis 24-aastast Smithi pikalt võistkonna ametlikus nimekirjas ja ootas korvialuse mängija agendi vastust.

Kalev/Cramo mänedžer Kaarel Sibul ütles portaalile Korvpall24.ee, et kui tohtrid otsustavad, et mees on traumast täielikult taastunud ja annavad omapoolse rohelise tule, siis on Smith valmis koheselt tagasi Eestisse lendama.

Praegu testib Kalev/Cramo korvialuses osakonnas leegionäre Sacha Killeya-Jonesi ja Michael Finket. Sibula sõnul on pärast Smithi liitumist võimalikud kõik variandid.

