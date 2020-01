Kalev/Cramo on lähedal mulluse Tartu staari Eestisse toomisele, pall on klubi omanike käes

Velicka on ametlikult Kaunase Žalgirise mängija, tänavuseks hooajaks laenati ta Leedu kõrgliigas osalevasse Prienai tiimi. Leedu poole pealt on otsustajaks just Žalgiris.

"Velicka on valmis tulema ja Žalgiris on üldjoontes selle plaaniga nõus. Vaja oleks vaid väiksed detailid paika loksutada. Nüüd on vaja asjad läbi rääkida ka Cramo omanikega," lausus Reinbok.

20-aastane ja 196 cm pikkune tagamängija alustas Prienais tänavust hooaega hästi, aga pärast Kerr Kriisa ja Donatas Sabeckise liitumist on Velicka roll väiksemaks jäänud. 17 mängu jooksul on ta keskmiselt väljakul viibinud 25 minutit ning visanud selle ajaga 10,9 punkti ja andnud 4,4 resultatiivset söötu.

"Võrreldes mulluse Tartu-aastaga on ta pidanud Prienais tegutsema distsiplineeritumalt. Tartus oli tal roheline tuli ise improviseerida. Prienais on ta pidanud konkreetseid ülesandeid täitma. Kalev/Cramos oleks samamoodi. Ootame temalt, et meil tekiks võimalus Kyle Vinalese ja Aigars Škele minuteid vähendada ja sellega tõsta mängu intensiivsust nii kaitses kui ka rünnakul," selgitas Reinbok.

Võimalik, et järgmisel nädalal liitub Kalev/Cramoga ka korvialune jõud Zach Smith, kes murdis septembris mängus Kaunase Žalgirisega käeluu.