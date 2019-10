Kalev/Cramo näitas Eesti-Läti liigas võimu

Seotud lood: Itaalia tähtmängija loobus rahvuskoondise esindamisest

Valga-Valka võõrustas hooaja avamängus Tartu Ülikooli, kuid vastu tuli võtta 84:90 kaotus. Kahel korral jäädi ligi 20-punktilisse kaotusseisu, kuid suudeti sellest ikkagi välja tulla ning viimasel veerandajal oli ühel hetkel seis lausa 73:73 viigis. Lõpp kuulus põnevusmatšis kokkuvõttes Tartule ning piirilinlasi ei päästnud ka Branko Jereminovi rasked kaugvisked.

Vigastuste ja mängijate litsentside probleemidega seoses oli Valga-Valkal mitmeid mängijaid puudu ning tegutseti kaheksa mehega. Silmapaistva esituse tegi kõigest 18-aastane Venemaa noortekoondislane, 212 cm pikkune Filipp Gafurov, kes 30 minutiga tõi 17 punkti, võttis 8 lauapalli ja andis 4 korvisöötu. Serblased Branko Jereminov ja Vladimir Bulatovic järgnesid vastavalt 16 ning 15 punktiga ja võistkonna kapten Timo Eichfuss lisas 12 silma.

Viimase paari hooajaga on Kalev/Cramo olnud omavahelistes mängudes Valga-Valkast selgelt üle, kuid varasemalt on ka kaksiklinna meeskond väärt skalpe kätte saanud. Võttes arvesse seda, et Valga-Valkal õnnestus Tartu vastu lauavõitlus võita koguni 43:24 ja kalevlastel on pikkade osakonnas seni probleeme olnud, siis eelduste kohaselt võiks tulla nüüd huvitav kohtumine.

VALMIERA GLASS VIA - AVIS UTILITAS Rapla

02.10.2019, kell 19:00, Valmiera, Vidzemes Olimpiskais Centrs

Rapla meeskond läheb oma hooaja teise võidu järele Valmierasse. Pingelises avamängus saadi 84:76 võit Tallinna Kalev/TLÜ üle, kuigi mängu algus oli paljulubavam mullusele Eesti meistriliiga hõbedameeskonnale. Indrek Kajupank viskas selles kohtumises üleplatsimehena 24 punkti. Montae Glenn lisas 20 silma ja 9 lauapalli ning Rait-Riivo Laane tõi 13 silma ja 7 korvisöötu. Mainimata ei saa jätta ka Erik Keedust ja Sven Kaldret, kes kogusid vastavalt 9 punkti ja 7 lauapalli ning 8 punkti ja 9 lauapalli.

Valmiera hooaja esimene mäng nii edukalt ei sujunud. Võõrsil tuli vastamisi minna Pärnu Sadamaga ning eelmise hooaja Eesti pronksiklubi domineeris suures osas kohtumist. Viimasel veerandajal õnnestus külalistel siiski üheksa punkti peale tulla, aga pärnakad suurendasid vahe peagi 20 punkti ligidale ja põnevaks enam ei läinud. Valmiera eest tegi kaksikduubli Roberts Blumbergas 16 punkti ja 13 lauapalliga ning Klavs Dubults lisas 12 silma. Eelmisel hooajal Janis Kaufmanise kaugvisetele toetunud Valmiera põrus selles arvestuses nüüd aga täielikult ja neid tabati kõigest 6/37.

Eelmisel hooajal kaotas Valmiera mõlemad mängud Raplale, vastavalt 69:82 kodus ja 88:100 võõrsil. Nüüd pole samuti küsimust, kes on favoriit, aga selge on see, et ühelgi vastasel ei saa Valmieraga võõral väljakul kerge olema.