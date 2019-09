Kalev/Cramo läheb hooajale vastu laatsaretiga. Peatreener: see on hullumeelne!

"Mul on raske ennustada, kuidas me mängima hakkame, sest vigastuste tõttu pole mul tiimist head ülevaadet. Tsentrid on audis ja ilma nendeta pole võimalik korvpalli mängida. Ma ei tea, millal nad korda saavad. Tahaksin võistkonda paremaid leegionäre, kelle seas võiks olla liider. Tore oleks selliseid mängijaid palgata, aga see pole lihtne. Eelarve on ju väiksem," lisas ta.

Kalev/Cramo president Toomas Linamäe tunnistas samuti, et võistkonna eelarve on võrreldes mullusega väiksem ja seetõttu on välismängijate taust tagasihoidlikum. Kindlasti liitub tiimiga üks tsenter, aga vangerdused pole välistatud ka tagaliinis.