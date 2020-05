Kalev/Cramo korvpallur: pidime nõustuma väiksemate summadega, et klubi pankrotti ei läheks

"Mind võeti Tallinnas väga hästi vastu. Peamine põhjus, miks sinna mängima läksin, oli peatreener Roberts Štelmahers ja võimalus kaasa teha VTB Ühisliigas. Kalev/Cramo on üsna sarnane Läti tippklubidele, ainus miinus oli oma saali puudumine. Saku Suurhallis toimusid tihti teised üritused, seega pidime tihti saale vahetama. Kõige muuga olin väga rahul. Klubi andis kasutamiseks auto, hea korteri ja organisatsiooni poolelt oli kõik korras," rääkis Škele.

Kui VTB Ühisliiga mängud märtsi keskel peatati, hoidis Kalev/Cramo 8 võidu ja 12 kaotusega kaheksandat kohta.

"Usun, et oleksime play-off'i pääsenud. Probleem oli selles, et vahetasime pidevalt välismaalasi, aga lõpuks saime ka pikad mehed paika. Kõik järelejäänud mängud olid võidetavad. Kõik oli meie kätes," võttis lätlane Kalevi hooaja kokku.

Kalev/Cramo juhid pole varjanud, et hooaja katkestamine pani võistkonna väga keerulisse rahalisse seisu.

"Klubi olukord on väga keeruline. Mängijad pidid leppima väiksemate summadega, et klubi pankrotti ei läheks. Kriisi tõttu polnud teisi variante, sest sponsorite rahad kadusid ära. Tulevik on väga ebakindel. Minu leping sai läbi, nüüd tuleb oodata, mis korvpallist üldse edasi saab," lausus Škele.