Kalev/Cramo korvpallur liitus Riia VEFiga

"Aigarsist saab kindlasti üks meie ründemängu eestvedajaid ning oma oskuste ja ambitsioonidega aitab ta meil mänge võita," kommenteeris VEFi peatreener Janis Gailitis klubi koduleheküljel. "Tema tugevusteks on mängu juhtimine ja põrgatamine. Ta on väga oluline mängumees ja ma loodan, et aitame tal karjääris sammu edasi astuda."



Kalev/Cramo eest tõi 27-aastane Škele VTB Ühisliigas keskmiselt 11,8 punkti, 3,4 lauapalli ja 3,9 resultatiivset söötu mängu kohta ning Eesti-Läti liigas 11,1 punkti, 2,8 lauapalli ja 4,5 resultatiivset söötu mängus.