Kalev/Cramo korvpallimeeskonna elu karantiinis: uusi haigusjuhtumeid pole, peagi tulevad tähtsad otsused

Pärast koroonaviiruse avastamist pandi Kalevis terve meeskond ja personal kaheks nädalaks karantiini. Klubi hoiab meeskonna liikmetel silma peal ning Sibula sõnul pole siiani kellelgi haigussümptomeid täheldatud. Ühtegi uut viirusetesti tehtud pole ning testi tulemusi ei oodata.

Sibul ei osanud veel öelda, mis saab kahe nädala pärast, kui lõppeb karantiin, näiteks välismängijatega ning kas nad sõidavad kodumaale. "Lähipäevadel tuleb otsus. Tundub, et see hooaeg on ikkagi läbi. Lähipäevil on meil planeeritud koosolek klubi presidendi ja juhatusega, siis teeme otsuse, kuidas edasi minna ja mida teha," sõnas Sibul Delfile ja Eesti Päevalehele.

Mängijate lepingutel ei tahtnud mänedžer peatuda. Ta ei kinnitanud ega lükanud ümber, kas klubil tuleb ka hooaja lõpukuude eest, mil mänge enam ei peeta, palluritele palka maksta. "Ma ei tahaks seda kommenteerida. See on lepinguline ja konfidentsiaalne info ning lepingud on mängijatel erinevad," vastas Sibul.

Hetkel on väga keerulises olukorras ka ettevõtjad, kuid Sibula sõnul ükski nende klubi sponsor lepingu peatamist ega lõpetamist palunud pole. "Kõik saavad asjast aru, et kõigil on hetkel raske ja keeruline. Selliseid pöördumisi pole tehtud" ütles ta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!