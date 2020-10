Kalev/Cramo koroonaproovid olid negatiivsed. Abitreener Reinbok: olukord on nonsenss, võib-olla testime üle

Kalev/Cramo abitreeneri Indrek Reinboki sõnul olid eile õhtul antud testide tulemused ootuspärased.

"Aga isegi kui me Venemaalt midagi kaasa tõime, ei näita esimene test peiteaja tõttu midagi," rääkis Reinbok. Uued proovid antakse VTB Ühisliiga nõudel ilmselt neljapäeval, sest juba pühapäeval ootab Kalevit järjekordne võõrsilmäng, sedapuhku minnakse vastamisi Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga.

Esmaspäeval mängis Kalev Ühisliiga raames Moskva oblasti Himkiga. Enne kohtumist andsid positiivse koroonaproovi Himki pallurid Janis Timma, Jevgeni Voronov ja Jordan Mickey. Hiljem pole positiivseid proove lisandunud.

Võimaliku peiteaja tõttu otsustas Eesti korvpalliliit homme toimuma pidanud karikavõistluste veerandfinaali korduskohtumise Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli vahel edasi lükata.

Reinbok ütles, et Kalev/Cramo on segaduses: mis saab ülejäänud hooajast, kui mänge tuleks ka edaspidi edasi lükata?

"Kirjavahetus korvpalliliiduga käib. Lisaks alaliidule on asjaga ilmselt seotud ka kultuuriministeerium ja Terviseamet. Peame selgeks tegema, milliseid leevendusi sportlastele teha. Praegu on Eesti reeglid sellised, et kui Moskva CSKA tuleb Eestisse ja mõne mängija siin antud proov on positiivne, peaks CSKA Eestisse kümneks päevaks karantiini jääma," rääkis Reinbok.

Euroliiga ja Ühisliiga tingimused on palju leebemad - võistkonnast eraldatakse ainult positiivse proovi andnud pallur, ülejäänud treenivad ja mängivad edasi.

Koroonaviirusesse nakatunud Himki mängija Janis Timma koos popstaarist elukaaslase Anna Sedokovaga. Foto: TASS/Scanpix

Reinbok: "Kalev/Cramo on Eesti kõige testitum ja turvalisem võistkond. Seda ei saa öelda kohalike klubide kohta, mis Eesti nakatumiskordajat vaadates on võib-olla isegi ohtlikumad. Ka meie jaoks. Korvpalliliit peab mõtlema, kuidas koduseid sarju läbi viia. Kas kõiki võistkondi tuleks testima hakata, kuivõrd nad nägid meie kohtumises Himkiga ohtu? Himki testib peaaegu iga päev, seetõttu need kolm nakatunut nii kiirelt välja tulidki."

Kui Kalevi viimaste päevade seiklustest midagi positiivset leida, siis Eestisse naastes ei pidanud nad erinevalt eelmisest korrast koroonatesti vastust 30 tundi ootama. Eile õhtul jõudis võistkond Tallinnasse hotelli, siis võeti proovid, ööbiti hotellis ja hommikul tulid negatiivsed vastused.