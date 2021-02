Kalev/Cramo jahib Hispaania klubis mängivat lätlast

"Joventut Badalona laseb Arturs Žagarsil pärast selle nädala ACB Kings Cupi mänge laenule minna. Kalev/Cramo on üks võimalik sihtkoht, kuid mitte ainus," teatas Harpidis.

Kalevi abitreener Indrek Reinbok ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et ei saa hetkel teemat lähemalt kommenteerida, kuid tunnistas, et nad on tõesti Žagarsi palkamisest huvitatud.

"Jah, oleme küll huvitatud. See variant on õhus olnud ka varem. Hetkel ei saa aga me rohkem kommenteerida," ütles Reinbok.



20-aastane ja 190 cm pikkune Žagars tegi Baskonia eest Hispaania meistriliigas debüüdi 2018. aasta kevadel.

Žagars oli üks Läti noortekoondise liidreid, kui meie naabrid võitsid 2018. aastal U18 Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. Ta kogus toonasel finaalturniiril keskmiselt 18,9 punkti, 6,3 resultatiivset söötu ja 1,9 vaheltlõiget mängu kohta.

Kreeka korvpalliajakirjanik Harpidis avalikustas mullu novembris ühena esimestest, et Janari Jõesaar on Manresa klubist lahkumas, kui kirjutas, et meeskond palkas eestlase asemele Deividas Dulkyse.

