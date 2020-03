Kalev/Cramo hoiab veel meeskonda koos, teised klubid saadavad leegionärid koju

Lõpp tähendab seda, et meeskonna ühiseid treeninguid enam ei toimu ning leegionärid saadetakse koju. „Olukord on karm, aga elu on selline..." nentis Kärp. „Majanduslikult on see väga valus. Saamata jääb play-off mängude piletitulu ja kevadeks lubatud sponsorite raha."

Asjade selline käik tähendab seda, et klubil võivad tekkida raskused mängijatele lõpparvete tasumisega. „Ma ei oska võimalike rahaliste raskuste kohta veel midagi ütelda. Seni pole me veel kunagi kellelegi võlgu jäänud. Loodan, et siplen sellest olukorrast välja," lisas Kärp.

Kohalike mängijatega võetakse aeg maha vähemalt nädalaks. Võimalik, et pärast seda jätkatakse individuaalsete treeningutega.

Treeningud on peatunud

Rapla Avis Utilitase juhi Jaak Karbi sõnul pole nad veel otsust langetanud, kuid kaua sellega enam viivitada ei saa. „Otsustamise koht on käes, ilmselt langetame selle lähipäevadel. Vaja oleks korvpalliliidu otsust, et liiga on tänavuseks hooajaks lõppenud," arutles Karp. „Treeningud on tänasest peatunud. Raplas on kõik saalid suletud."

Korvpalliliit pole klubisid hooaja lõppemisest veel teavitanud. Seni klubidele saadetud otsuses on kirjas, et seoses kroonaviiruse levikuga kehtestatud eriolukorraga on hooaeg peatatud kuni 1. maini.

Sarnaselt Kärbile muretseb Karp selle pärast, kuidas ootamatust olukorrast majanduslikult välja tulla. Ta ei pea tõenäoliseks, et sponsorid on nõus kevadeks mõeldud arveid tasuma, kuna nad ei saa ju vastu mingit väljundit. „Ilmselt saame vääramatu jõu punkti kasutades lepingud lõpetada," arvas Karp ning jätkas: „Meil oleks kevadel olnud väga hea seis. Erik Keedus ja Mart Andreas Jaakson oleksid vigastusepausilt tagasi ning oleksime poolfinaalis ilmselt Pärnuga pannud püsti korraliku möllu."