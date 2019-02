Kalev Kruus: Serbia ei tule siia niisama lulli lööma, neil on väga võitu vaja

Mäng erineb mõnest teisest seetõttu, et viimast korda mängivad koondise eest aastaid Eesti tiimi alustalade sekka kuulunud Kristjan Kangur, Gregor Arbet ja Janar Talts.

"Meie kuldne kolmik lõpetab koondisekarjääri, enam me neid selles särgis ei näe, selles mõttes on see kohtumine kindlasti eriline," ütles TVPlay Sportsi sisujuht ja kommentaator Kalev Kruus. "Serbia ei tule siia niisama lulli lööma, vaid neil on võitu väga vaja."

"Kõigele lisaks on Serbia koondises selle kuu alguses NBA-st lahkunud ülikogenud tagamängija Miloš Teodošic, see on kõva sõna," lisas Kruus.

Kaks vooru enne MM-valikturniiri lõppu on Eestil L-alagrupis vaid kaks võitu kaheksa kaotuse kõrval, Serbial aga kuus võitu ja neli kaotust. Neist vaid võidu kaugusel on Gruusia, kellega Eesti mängib pühapäeval Tbilisis. Sellest alagrupist on edasipääsu MM-ile juba taganud Saksamaa ja Kreeka, Iisrael on nelja võiduga hetkel viiendal kohal.

Eesti ja Serbia MM-valikmäng on otseülekandena TVPlay Sports kanalil ja voogedastusteenusest TVPlay Premium täna algusega kell 18.50, kommenteerivad Kalev Kruus ja Gert Kullamäe.