Üle kahe aasta näeb Eestis eurosarja korvpalli. Et mängud tugevuselt neljandas eurosarjas (FIBA Europe Cup) oktoobri algusega ei piirduks, tuleb Tartu Ülikoolil kahe matši kokkuvõttes alistada mullu Soome liigas veerandfinaali jõudnud Joensuu Kataja. Alustatakse kodus.

Kindlasti on Kataja hammustatav vastane, aga Euroopas on nad esinenud püsivalt hästi. Isegi eelmisel hooajal jõuti Europe Cupil 16 sekka. Tartu tegi samal ajal vaheaasta, aga nüüd on eurosari taas tähtsuselt esikohal.