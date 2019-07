Kaheks hooajaks Kalev/Cramosse jääv Tanel Kurbas: mulle meeldis lepingu pikkus

Mullu poole hooaja pealt Cramoga liitunud pikaaegne Eesti koondislane tõdes, et teda peibutas klubisse jääma VTB Ühisliiga kõrge tase, Cramo hea asjaajamine ning juba paika loksunud elukorraldus.

"Eestist oli veidi kompamist, aga välismaalt otseselt ühtegi head varianti ei tulnud," kommenteeris Kurbas klubi kodulehele. "Cramoga läksid asjad minu poolt üsnagi lihtsalt, kuna tase on kõrge ja kogu meeskonna asjaajamine mulle sobis. Lisaks veel, et laps käib lasteaias ja naine käib tööl ning Tallinn sobis seetõttu väga hästi. Meeldis ka lepingu pikkus, sest nüüd on kaks aastat kindel värk."

Kuna Kurbas on Kalev/Cramo uue hooaja koosseisust üks esimese paika saanud mängijaid, siis lõplik pilt saab ka tema jaoks olema üllatus. Aga midagi oskab ta juba oodata: "Eks see midagi eelmise aasta Ventspilsi sarnast tuleb. Peatreener (Roberts Štelmahers) on kõrvalt vaadates tundunud asjalik ja ma arvan, et üritame eelmise aasta eesmärke korrata."

Eesti meistritiitli ning VTB Ühisliiga play-off koha toonud 2018/19 hooajal liitus Kurbas Kalev/Cramoga detsembris ning sai VTB Ühisliigas 19 mänguga kirja keskmiselt 15,2 minutit, 3,2 punkti, 1,6 lauapalli ja 1,2 resultatiivset söötu. Eesti-Läti liigas olid mehe näitajad 16,9 minutit, 5,5 punkti, 2,7 lauapalli ja 1,5 söötu ning Eesti meistrivõistluste play-offis juba 7,8 punkti, 3 lauapalli ja 0,8 söötu.