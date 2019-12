Kui Aivar Kuusmaa juhendas Kadrinas oma esimest esiliiga kohtumist, oli sealse spordikeskuse kitsuke saal rahvast täis, ent nädal hiljem, teise kohtumise ajal, ei mahtunud soovijad saali uksest sisse. Pärast seda, kui Kuusmaa istus Andres Sõbra poolt vabaks jäänud Kadrina Karude peatreeneri toolile, on selle hetkeni vaid kaotusi tunnistanud meeskond võitnud kolm kohtumist järjest.

„Pean tunnistama, et esiliiga on muutunud täiesti korvpalliliigaks,” hindas Kuusmaa. „Asjad ei käi nii, et vanad mehed jalutavad mööda platsi… on hoopis kõva andmine. Võrreldes meistriliigaga on siiski kvaliteedi vahe olemas, kuid igas meeskonnas on heal tasemel mängijaid.”