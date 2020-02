Viimsi edu pandiks olid isetum mäng (korvisöödud 26 vs 12) ja tunduvalt parem kaugvisketabavus (17/41 ehk 41,5% vs 6/37 ehk 16,2%). Võitjate parimana jäi Kristjan Evartit kolmikduublist lahutama vaid üks resultatiivne sööt, 30-aastane tagamees sai 31,5 minutiga kirja 17 punkti, 10 lauapalli ja 9 korvisöötum, vahendas Korvpall24.ee.

Kadrina tulemuslikem oli ameeriklane Austin Dwight Wrighten 21 punktiga.

TABELISEIS

