Jukka Toijala teatas lõpliku koosseisu tugeva Leedu vastu

Eesti rahvusmeeskonna koosseis turniiri esimeses kohtumises: Siim-Sander Vene, Kerr Kriisa, Rait-Riivo Laane, Rain Veideman, Henri Drell, Janari Jõesaar, Sander Raieste, Robert Valge, Kristjan Kitsing, Saimon Sutt, Kregor Hermet ja Rauno Nurger.

Seega jäävad tänasest kohtumisest eemale Martin Dorbek, Mikk Jurkatamm, Siim-Markus Post ja Mihkel Kirves. Samuti ei löö kaasa Hispaanias treeninglaagris viibiv Kristian Kullamäe ja vigastusega kimpus olev Martin Paasoja.

„Täna mängivad need 12 mängijat, pühapäeval Läti vastu on koosseis teine. Meil on kokku ees neli mängu ja soovime katsetada erinevaid koosseise. Loomulikult lähtume mängijate valikul ka vastasest – Leedu vastu vajame rohkem pikkasid, vastasel juhul jääme hätta,“ kommenteeris Toijala, kelle sõnul soovitakse kogemust anda ka uutele tulijatele.

Soomlase käe all teevad täna debüüdi Saimon Sutt ja Robert Valge, oma minutid saavad peatreeneri sõnul eelseisvates mängudes kätte ka Mihkel Kirves, Siim-Markus Post ja Mikk Jurkatamm. Martin Dorbek kuulus Toijala valikuse juba EM-valiksarjas.

Mängujuhi positsioonil jagavad täna minuteid peamiselt Kerr Kriisa ja Rait-Riivo Laane. Toijala sõnul kasutatavad nad vajadusel samal kohal ka kogenud Rain Veidemani. „Kõik sõltub konkreetsest olukorrast. Kui meil peaks olema vigadega probleeme, siis saame ka Raini number ühe peal kasutada.“

Peatreener loodab, et koondis suudab pärast pikka pausi näidata samasugust energiat nagu veebruaris. „Esmalt peame kaitses asjad korras hoidma. Rünnakutel peame leidma kiireid lahendusi, sest kogu õhtu ainult positsioonirünnakut mängides läheb meil raskeks.“