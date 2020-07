Jukka Toijala pärast võitu Läti üle: oli väga häid hetki, aga ka väga halbu

"Tänane mäng oli juba nagu hooaajaeelne kohtumine. Üles-alla, veidi nagu Ameerika mäed. Oli väga häid momente, aga ka väga halbu. Olime kolmeseid visates natuke kärsitud, viskevalik polnud parim. Kaitses võtsime vahepeal riske ja saime karistada. Päris mängu võitmiseks polnud distsipliin 40 minutit selline, nagu peaks. Aga see on meile tulevikuks hea materjal," rääkis Toijala pärast kohtumist.

Reedel sai Eesti hoopis emotsionaalsema võidu, siis oldi lisaajal üle Leedust.

"Ma ei ütleks, et Leedu mängu tõttu oleks motivatsioonist puudust olnud. Tööeetika oli endiselt olemas. Olime aktiivsed ja agressiivsed," sõnas Toijala.

Eesti koondisesuvi lõppeb kolmapäeval ja neljapäeval mängudega Soome vastu. Toijala ütles, et 16 Balti keti karikaturniiriks üles antud mängijast sõidab Soome 14. Üks lahkujatest on Hispaaniasse sõitev Janari Jõesaar, teine loobuja on veel täpsustamisel.

Ühtlasi pidi Toijala tõdema, et Hispaanias viibivat Kristian Kullamäed pole Soome oodata. Hispaaniast Soome saabujad peavad läbima karantiiniperioodi ja seega poleks Kullamäe tulekul mingit mõtet.

Toijala sõnul teeb Soomes kindlasti täiskasvanute koondise debüüdi Mikk Jurkatamm, koosseisu pääseb ka Tallinnas 12 mehe seast välja jäänud Mihkel Kirves.