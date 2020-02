Jukka Toijala alustab EM-valikmängude ettevalmistust 16 mehega, Kristjan Kangur ja Sten Sokk nimekirjast väljas

Kolm päeva hiljem tuleb kodusaalis vastu võtta kahekordne Euroopa meister Itaalia. Eestlased kogunevad ettevalmistuseks 17. veebruaril, kuhu koondise peatreener Jukka Toijala kutsus kokku 16 meest.

Nendeks on Kristian Kullamäe, Kerr Kriisa, Rait-Riivo Laane, Rain Veideman, Martin Dorbek, Martin Paasoja, Janari Jõesaar, Henri Drell, Tanel Kurbas, Sander Raieste, Saimon Sutt, Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing, Kaspar Treier, Kregor Hermet ja Rauno Nurger.

Suurim üllatus oli Kalev/Cramo mängujuhi Sten Soku nimekirjast puudumine. Koondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul oli tegi Soku otsusega.

"Sokk oleks kindlasti 16 nime seas olnud, aga juba paar nädalat tagasi rääkis ta, et tal on tervisega probleeme. Ta hoiatas, et kui seis paremaks ei lähe, võib ta selle akna mängudest eemale jääda. Eelmisel nädalal kinnitas ta, et pole valmis füüsiliselt mängima," ütles Toijala.

Lisaks pole enam Toijala nimekirjas kauaaegset kaptenit Kristjan Kangurit. Tema eemalejäämine on loogiline - mullu koondisekarjääri lõpetanud Kangur oli varem öelnud, et tuleb appi vaid juhul, kui Eestil napib korvialuseid mängijaid. Praegu on aga selles osakonnas seis normaalne.

Peatreeneri valikust jäid välja ka Jaan Puidet, Mikk Jurkatamm, Robert Valge, Eeik Keedus, Mihkel Kirves ja Indrek Kajupank.